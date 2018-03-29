2018/03/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عشائر نينوى تطالب المفوضية بسرعة بتوزيع بطاقة الناخب وتحذر من التلاعب والتزوير/ تقرير

29/03/2018 12:51:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب الموصل / مقدام خزعل

طالب مجلس تحالف العشائر العراقية في محافظة نينوى مكتب المفوضية في المحافظة في الاسراع بتوزيع بطاقة الناخب الموصلي بعد توقف عملية التسجيل البايمومتري .

وذكر الشيخ نعمة الجحيشي لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان الانتخابات البرلمانية قربت عل موعدها ونحن كعشائر في نينوى تلقينا بعض نداء ات المواطنيين في بعض القرى التابعة لمحافظة نينوى في الاسراع بعملية توزيع وبدورنا كعشائر نطالب المفوضية في نينوى بزج اعداد كبيره من الموطفين في بعض القرى لايتسنى باصدار البطاقة الناخب بالاضافة الى اننا تلقينا من بعض المخيمات السكنية للنازحين نداء بفتح مراكز تسجيل داخل المخيمات لتسهيل عملية الاصدار وتقليل من معاناه النازح بالذهاب الى مناطق سكناهم الاصلية البعيده عن المخيمات.

من جانبه قال الحقوقي هاني السنجري ان عملية التسجيل والتحديث مستمره في مراكز الانتخابية في محافظة نينوى طيلة ايام الاسبوع وعلى المواطن الموصلي ان يساهم بشكل فعلي في الانتخابات البرلمانية القادمة من اجل التغير الواقع المرير لاسيما ان مدينة الموصل تعاني الكثير من نقص في الخدمات وتهدم البنيه التحتيه بالاضافة الى دمار كبير في الدور والابنيه في الجانب الايمن وخصوصا المدينة القديمة مطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع في اعاده الاعمار والبناء لتك المناطق المنكوبه

فيما حذر الشيخ نزار حسن العبد الله احد شيوخ بني النجار في نينوى من وقوع تلاعب وتزوير في مرحلة الانتخابات القدمة داعيا المنطمات الدولية والاقليمية بالاشراف على عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة لمنع وقوع اي تلاعب في عملية الاقتراع .

ت / ل .



هـ

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