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بالوثيقة معصوم يؤكد: نشر مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية انتهاكا للدستور
2018/03/29 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في سياسة 29 مارس, 2018 6 زيارة

بغداد/SNG-

بالوثيقة ..رئاسة الجمهورية تعتبر قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بنشر مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية دون اشعار من معصوم انتهاكا للدستور.

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