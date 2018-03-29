بالوثيقة معصوم يؤكد: نشر مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية انتهاكا للدستور

2018/03/29 | 13:00

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في سياسة 29 مارس, 2018 6 زيارة

بغداد/SNG-

بالوثيقة ..رئاسة الجمهورية تعتبر قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بنشر مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية دون اشعار من معصوم انتهاكا للدستور.

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