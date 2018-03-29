مسؤول كردي: ثلاثة شروط لإعادة إفتتاح طريق كركوك - أربيل

2018/03/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]كشف مسؤول كردي، ان الشرطة الاتحادية وضعت ثلاثة شروط امام حكومة اقليم كردستان، لاعادة فتح طريق اربيل - كركوك الرئيسي، احدها الغاء شرط حمل الاقامة بالنسبة للمواطنين العرب.وذكر كمال كركوكي مسؤول محور غربي كركوك وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح صحفي انه "وبعد اظهار الجانب الكردي حسن نيته باعادة فتح طريق اربيل - كركوك، الا ان قوات الشرطة الاتحادية تمنع ذلك بدواعٍ مختلفة، ما اثر سلبا على الحركة المرورية للجانبين".وكشف كركوكي ان "بغداد وضعت ثلاثة شروط امام حكومة الاقليم، احدها الغاء الاقامة بالنسبة للمواطنين العرب في جنوب ووسط العراق واصلاح جسر بلدية [بردي] وانسحاب قوات سيطرة اربيل بالقرب من [بردي] نحو اربيل ".واضاف ان "قوات البيشمركة لم يكن لديها اي شرط لاعادة فتح الطرقات بين اقليم كردستان وبغداد، لذلك لن نقبل باي شرط، الا اننا مستعدون لمناقشة ذلك اكثر".

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