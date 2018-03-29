2018/03/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على جابي كهرباء ومتهمين بالاحتيال والسرقة في بغداد

بغداد/...كشفت قيادة عمليات بغداد، الخميس، القبض "جابي كهرباء"، ومتهمين بالاحتيال والسرقة بينهم نيجيري الجنسية، في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "القوات لأمنية التابعة لعمليات بغداد، القت القبض على عصابة لسرقة المنازل، وضبط بحوزتهم مصوغات ذهبية، وسلاح مسدس في منطقة حي السلام".

واشارت الى ان "قوة اخرى القت القبض متهم انتحل صفة موظف في وزارة الكهرباء يقوم بجباية الاموال من المواطنين مقابل منحهم وصولات مزورة، في منطقة المنصور غربي العاصمة".

واردفت في السياق ذاته انه "تم إلقاء القبض على متهم بترويج المواد المخدرة بالجرم المشهود في منطقة بغداد الجديدة".

وختمت قيادة عمليات بغداد ان "قوة مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال، نيجيري الجنسية، قرب فندق بغداد وسط العاصمة".انتهى 1

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