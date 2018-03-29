“الثور المجنح” ينهض في لندن

2018/03/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 29 مارس 2018 - 12:58 م

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عرض فنان أمريكي نسخة مقلدة من تمثال الثور المجنح الآشوري، الذي دمره مقاتلو تنظيم داعش في العراق عام 2015، في ميدان ترافلغار في لندن الأربعاء.صنع الفنان مايكل راكويتز هذا النسخة من عشرة آلاف علبة صفيح فارغة من علب شراب التمر العراقي، وهي الأحدث بين 11 تمثالا سيجري تدشينها للعرض على القاعدة الحجرية الرابعة في الميدان والتي أقيمت في عام 1841 لنصب تمثال فارس عليها لكن ظلت خالية لمدة 158 عاما بعد نفاد التمويل.وسيحل الثور المجنح محل تمثال ضخم ليد ترفع إصبع الإبهام نحته ديفيد شريجلي، ويظل في مكانه حتى عام 2020 حين يحل محله عمل للفنانة البريطانية هيذر فيليبسون.ويحاكي مشروع راكويتز الثور المجنح الأصلي المعروف باسم لاماسوو الذي ظل رابضا منذ عام 700 قبل الميلاد تقريبا على مشارف مدينة الموصل بالعراق حتى دمره داعش .ويعد ميدان ترافلغار واحدا من أهم المقاصد السياحية في لندن وتكثر فيه إقامة الاحتفالات الرسمية والمراسم والاحتجاجات.

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