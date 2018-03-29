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الكشف عن مفاوضات لضم الف مقاتل ايزيدي من الجنسين للجيش العراقي
2018/03/29 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

كشف الناشط الإيزيدي البارز، سعد حمو، الخميس، عن مفاوضات تجري في قضاء سنجار لضم الف مقاتل ايزيدي من الجنسين لصفوف الجيش العراقي.

وذكر حمو في تصريح اوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية زاطلعت عليه /المعلومة/، إن “قرابة الألف مقاتل ومقاتلة، من المكون الإيزيدي، من العناصر الذين كانوا مع حزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، ووحدات حماية “شنكال” أو ما يعرفون باليبشة، وأسايش إيزيدخان، بقوا في قضاء سنجار “غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العراق”، ولم ينسحبوا من البي كا كا”.

واوضح حمو أن “قائد المقاتلين والمقاتلات الإيزيديين، حسن سعيد، يجري مفاوضات مع الحكومة العراقية لضم هؤلاء المقاتلين والمقاتلات، للجيش العراقي”.

وعن عدد المقاتلات الإيزيديات، اوضح حمو، أنهن “يشكلن قرابة الـ300 مقاتلة، ضمن العدد الكلي للعناصر وهو نحو ألف”.

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