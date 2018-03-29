2018/03/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عاجل : مقتل ارهابي كان يروم تفجير حسينية قيد الإنشاء وسط كركوك

29/03/2018 12:54:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

اعلن قائد خطة فرض القانون بمحافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي, اليوم الخميس، عن مقتل ارهابي كان يروم تفجير حسينية قيد الإنشاء في ساحة الاحتفالات وسط مدينة كركوك.

وذكر السعدي، وهو قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب, في بيان له, تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان "الخلية الاستخبارية لأبطال جهاز مكافحة الارهاب, وبمساندة التشكيلات الأمنية في مدينة كركوك وبعد متابعة دقيقة تمكنوا من ملاحقة احد عناصر داعش الارهابي، وقتله قبل تنفيذ عملية ارهابية في المدينة".

وبين ان الارهابي "كان يروم زرع عبوة ناسفة في حسينية قيد الإنشاء بساحة الاحتفال وسط مدينة كركوك، وتم الاشتباك معه بعد رفضه تسليم نفسه مما ادى الى مقتله".

واضاف "معلوماتنا الاستخبارية المؤكدة ان الارهابي الذي تم قتله هو من قام بزرع عبوة ناسفة امام كشك في حي تسعين قبل ايام, واستهداف المواطن مسعود الكرم زنكنة قبل ايام بعبوة لاصقه قرب مبنى المحافظة".

وجدد السعدي تأكيده لمواطني كركوك على ان "ابطال جهاز مكافحة الارهاب والتشكيلات الامنية تعمل لأجل حماية كركوك ومواطنيها ولن تسمح لمن يسعى لضرب جهود الاستقرار والسلام التي تشهدها المدينة بعد نجاح تطبيق خطة فرض القانون".

ت / ل .



هـ

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