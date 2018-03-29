فيينا: بريطانيا اجبرتنا على طرد الدبلوماسيين الروس ونحن رفضنا

2018/03/29 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..كشفت وزيرة خارجية النمسا, كارين كنايسل, اليوم الخميس, أن السفير البريطاني في فيينا حاول مرارا الضغط على الحكومة النمساوية لإجبارهم على طرد الدبلوماسيين الروس.وأكدت الوزيرة أن “السفير البريطاني حاول التأثير على القيادة النمساوية لطرد الدبلوماسيين الروسكما فعلت دول أوروبية أخرى، ولكن النمسا رفضت هذا الإجراء رفضا قاطعا”حسبما جاء على […]

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