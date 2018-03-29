2018/03/29 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة تغير اسم مسجد لتستبدل كلمة “الاكراد بـ الاتراك”

29 مارس, 2018 | 1:03 م - عدد القراءات: 2 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

قامت هيئة الأوقاف التركية ، بتغيير اسم “مسجد الأكراد” في مدينة كيليس إلى “مسجد الأتراك”.

ويعود تاريخ بناء المسجد إلى القرن السابع عشر الميلادي وقد شيده الكردي حسين آغا.

واتخذت السلطات التركية هذا القرار رغم أن جميع السجلات التاريخية تشير إلى أن اسمه الرسمي والتاريخي هو “جامع الأكراد”. بحسب تقارير اعلامية.

وقامت بداية بإضافة لوحة تسميه “جامع الأتراك” فوق لوحة اسمه الأصلي قبل أن تزيل نهائياً اللوحة التي تحمل اسم “جامع الأكراد”.

وبدأ الجيش التركي وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا في كانون الثاني الماضي ، على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين السورية التي تقع على الجانب الآخر من الحدود مع هاتاي.

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