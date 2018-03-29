الكورد يشكون لدى العبادي ممارسات ممنهجة للجبوري ويكشفون عن استفزازات أمنية

2018/03/29 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو مجلس محافظة كركوك بابكر صديق، اليوم الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لايقاف الممارسات "الممنهجة ضد الكورد" في المحافظة.

وذكر صديق لشفق نيوز ان "قضية مطالبة ذوي الضحايا برفع علم كوردستان من قبور ابنائهم هي ليست الوحيدة، بل هناك ممارسات مستفزة عديدة من قبل القوات الممسكة في الارض تجاه الكورد".

واضاف "هناك عدم وضوح في طبيعة عمل تلك القوات، ولا نعلم من هي بالضبط قوات مكافحة الارهاب او سوات او الحشد، فجميعها تتبع سلوكا مماثلا وترتدي الازياء ذاتها".

وحذر صديق من تبعات هذه الممارسات على "النسيج الاجتماعي وسلب حقوق الناس من ممارسة حقوقهم الطبيعية"، مبينا ان "هناك اهدافاً مستمرة لتخويف الكورد وابعادهم عن المشاركة في الانتخابات او التاثير عليهم بشكل سلبي على اقل تقدير".

وكانت تقارير إعلامية كوردية أفادت بأن جهاز مكافحة الإرهاب – العمليات الخاصة – اصدر بلاغا للأسر الكوردية بإنزال اعلام كوردستان الموضوعة على اضرحة ذويهم في مقبرة "الشهداء" الواقعة في منطقة إمام قاسم بجانب التكية الطالبانية في مدينة كركوك.

وتضم المقبرة اضرحة العديد من عناصر قوات البيشمركة، والامن الاسايش ممن قتلوا في مواجهة تنظيم داعش خلال الهجمات التي كان ينفذها طيلة السنوات الثلاث الماضية على محافظة كركوك.

ونقلت التقارير عن اسر الضحايا قولها بان فعلا تلقوا هكذا بلاغ، مشيرين الى ان جهاز مكافحة الإرهاب قد نوه في بلاغه بانه في حال لم ينفذ الامر فان سوف يقوم بعملية انزال تلك الاعلام.

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