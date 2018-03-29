2018/03/29 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً .. معصوم اوعز بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية دون المصادقة عليها!!) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً .. معصوم اوعز بنشر الموازنة في الجريدة الرسمية دون المصادقة عليها!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد نيوز).