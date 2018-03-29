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من هو اسوأ في تاريخ البريمير ليج …قصة بائسة !
2018/03/29 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ منذ عشرة أعوام هبط ديربي كاونتي قبل نهاية الموسم بستة أسابيع كاملة ليخلده التاريخ كاسوأ فريق في تاريخ البريمير ليج.

ديربي كاونتي في هذا الموسم الكارثي لم يحصد سوى 11 نقطة حيث إنتصر مرة وحيدة وتعادل ثمانية مباريات وخسر 29 مباراة وسجل فقط 20 هدفا وتلقي 89 هدفا ليكون أول فريق يضمن هبوطه في شهر مارس .

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