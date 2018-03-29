2018/03/29 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ منذ عشرة أعوام هبط ديربي كاونتي قبل نهاية الموسم بستة أسابيع كاملة ليخلده التاريخ كاسوأ فريق في تاريخ البريمير ليج.

ديربي كاونتي في هذا الموسم الكارثي لم يحصد سوى 11 نقطة حيث إنتصر مرة وحيدة وتعادل ثمانية مباريات وخسر 29 مباراة وسجل فقط 20 هدفا وتلقي 89 هدفا ليكون أول فريق يضمن هبوطه في شهر مارس .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو اسوأ في تاريخ البريمير ليج …قصة بائسة !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو اسوأ في تاريخ البريمير ليج …قصة بائسة !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).