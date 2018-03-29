هذه ليست المرة الأولى| برشلونة حاول ضم جريزمان وإنريكي رفض

2018/03/29 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ نادي برشلونة كان قريبًا من التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان في صيف 2016.



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جريزمان انضم لأتلتيكو مدريد من ريال سوسيداد في 2015 ولم يحقق معهم أي لقب حتى الآن.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة حاول التعاقد مع جريزمان في آخر مواسم لويس إنريكي بالقلعة الكتالونية، ولكن المدرب رفض.

وأوضحت الصحيفة أنّ سبب الرفض يرجع لأن إنريكي كان مقتنعًا بالثلاثي الهجومي لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي ولا يرغب في جلب نجم رابع حتى لا يخل بتوازن الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة وضع جريزمان أول خيار لخلافة نيمار بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان، ولكن وقتها كان الشرط الجزائي يصل إلى 200 مليون يورو ولذلك رفض النادي ضمه.

ووصل الشرط الجزائي حاليًا إلى 100 مليون يورو ومن المتوقع أن ينضم للقلعة الكتالونية خلال الصيف المقبل.





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