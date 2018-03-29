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#دلور ميقري - ألفُ هُوْلة وهولة: الفصل الثامن 2
2018/03/29 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #دلور_ميقري كان قد قرر سلفاً البقاءَ في باريس ليومين على الأقل، يدفعه الحنينُ إلى أماكن الذكرى وأصدقاء الصبا.

" لويس "، كان يُعدّ أكثر أصدقائه المقربين في مرحلة مبكرة من شبابه.

آنذاك، كانا يشتركان باعتناق الفكر الراديكاليّ والاهتمام بالأدب.

هاهما يلتقيان مجدداً في المقهى الأثير لكليهما، بمكانه الفريد على ضفة نهر السين مقابل كاتدرائية نوتردام.

إنه ذات المقهى، الذي شهدَ منذ عشرة أعوام لقاءه الأول مع " هيلين "، ......

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