محطة فضاء عملاقة تسقط قريبا على الارض و الدول التي ستقع عليها هي..

2018/03/29 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المحطة الألمانية مقطع فيديو حول حركة غير طبيعية للمحطة الفضائية ، ودورانها بسرعة كبيرة حول محورها.وتم استخدام رادار هوائي عملاق بقطر 34 مترا بالقرب من مدينة بون الألمانية لرصد تحركات المحطة ، لتحديد سرعة سقوطه ومكان وزمان اختراقه للمجال الجوي للأرض.ووفقا لتوقعات وكالة الفضاء الدولية ، فإن المحطة ستدخل الغلاف الجوي للأرض بين صباح 31 آذار و1 نيسان المقبل.وحددت وكالة الفضاء الأماكن التي من الممكن أن يطالها حطام المحطة وهي دول البرتغال ، إسبانيا ، إيطاليا ، اليونان ، تركيا ، الصين أستراليا ، أفريقيا ، أمريكا ، المكسيك.انتهى.ر.م

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