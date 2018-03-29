الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


محطة فضاء عملاقة تسقط قريبا على الارض و الدول التي ستقع عليها هي..
2018/03/29 | 14:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت المحطة الألمانية مقطع فيديو حول حركة غير طبيعية للمحطة الفضائية ، ودورانها بسرعة كبيرة حول محورها.وتم استخدام رادار هوائي عملاق بقطر 34 مترا بالقرب من مدينة بون الألمانية لرصد تحركات المحطة ، لتحديد سرعة سقوطه ومكان وزمان اختراقه للمجال الجوي للأرض.ووفقا لتوقعات وكالة الفضاء الدولية ، فإن المحطة ستدخل الغلاف الجوي للأرض بين صباح 31 آذار و1 نيسان المقبل.وحددت وكالة الفضاء الأماكن التي من الممكن أن يطالها حطام المحطة وهي دول البرتغال ، إسبانيا ، إيطاليا ، اليونان ، تركيا ، الصين  أستراليا ، أفريقيا ، أمريكا ، المكسيك.

   انتهى.ر.م   

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطة فضاء عملاقة تسقط قريبا على الارض و الدول التي ستقع عليها هي.. ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطة فضاء عملاقة تسقط قريبا على الارض و الدول التي ستقع عليها هي.. ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المنافذ الحدودية تقبض على مسافر هندي مطلوب للإنتربول في مطار البصرة
⋙ كيف تصوت ومـاهي تصويت شبه الكتروني؟
⋙ كربلاء: مرشح في "تحالف الفتح" يهدد مراسل تلفزيوني باللجوء الى القضاء
⋙ موعد انتهاء أزمة "ضعف الانترنت" في العراق قريبا
⋙ مبيعات المركزي ترتفع الى 143 مليون دولار
بالفيديو والصور
⋙ نشر فيديو تحليق "مي-17" السورية
⋙ بالفيديو.. أهالي عفرين يعودون إلى مناطقهم
⋙ بالصورة ..احمد ياسين يقدم قميص فريقه الجديد
الأكثر شيوعا