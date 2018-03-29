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الانتخابات المصرية مسرحية هزلية وقفاص جديد بدور رئيس دولة…
2018/03/29 | 14:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – متابعة التواصل الاجتماعي كتب حسين هنين في صفحته الشخصية الانتخابات المصرية ..

مسرحية هزلية – نسبة المشاركة لم تزيد عن 34% رغم فترة التصويت التي امتدت لايام و رغم فرض غرامة 500 جنيه على من لاينتخب ..

– اعلن بعض الناخبين انهم حصلوا على مبالغ مالية وسلع غذائية مقابل التصويت.

– المؤشرات […]

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