الانتخابات المصرية مسرحية هزلية وقفاص جديد بدور رئيس دولة…

2018/03/29 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – متابعة التواصل الاجتماعي كتب حسين هنين في صفحته الشخصية الانتخابات المصرية ..مسرحية هزلية – نسبة المشاركة لم تزيد عن 34% رغم فترة التصويت التي امتدت لايام و رغم فرض غرامة 500 جنيه على من لاينتخب ..– اعلن بعض الناخبين انهم حصلوا على مبالغ مالية وسلع غذائية مقابل التصويت.– المؤشرات […]

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