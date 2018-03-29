معاقبة رئيس النادي “البلطجي المسلح” في اليونان

2018/03/29 | 14:20

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في دولي - تقارير 29 مارس, 2018 6 زيارة

متابعة/SNG- قالت لجنة الانضباط في الدوري اليوناني الممتاز الخميس إنها حظرت دخول ايفان سافيديس رئيس نادي باوك سالونيكا كل ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بعد أن اقتحم الملعب وهو يحمل مسدسا خلال مباراة في الدوري.

وتم خصم ثلاث نقاط أيضا من رصيد باوك في الدوري لتتبدد آماله في إحراز اللقب.

ونزل سافيديس، وهو رجل أعمال مولود في جورجيا، أرض الملعب وهو يحمل مسدسا معلقا حول خصره للاحتجاج على عدم احتساب هدف لفريقه خلال مباراة ضد منافسه على اللقب أيك أثينا يوم 11 مارس.

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