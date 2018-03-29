جورجيا تطرد دبلوماسيا روسيا تضامنا مع بريطانيا في

2018/03/29 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الجورجية، اليوم الخميس، عن طردها دبلوماسيا روسيا تعبيرا عن تضامنها مع بريطانيا على خلفية ما يعرف بـ "قضية سكريبال".

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