2018/03/29 | 14:24

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البنتاغون: سندافع عن مواقعنا العسكرية في العراق وسوريا بـ "القوة"

متابعة/ سكاي برس

هددت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الخميس، بأن الولايات المتحدة “ستدافع” عن تواجدها العسكري في العراق وسوريا بـ”القوة”، معربة عن قلقها من اتساع حجم الرفض السياسي والشعبي العراقي لتواجد القوات الأميركية.

وذكرت كبيرة مخططي الاستخبارات بمعهد دراسات الحرب التابع للبنتاغون "جينيفر كافارلا" في تصريح اوردته مجلة “نيوزيوك” الأميركية ،وتابعته "سكاي برس" إن “بعض الفصائل والقوى الشيعية الموالية لايران في العراق تضغط على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من اجل اخراج القوات الأميركية من البلاد”، متهمة إيران بـ”الوقوف وراء تلك الضغوط”.

وأكدت كافارلا أن “الولايات المتحدة بحاجة الى الاستعداد للدفاع عن مواقعها في سوريا والعراق بالقوة”.

وعبرت عن خشيتها من تصاعد المطالب السياسية والشعبية وبعض فصائل الحشد الشعبي باخراج القوات الأميركية من العراق، محذرة من أن يؤدي ذلك التصعيد إلى “طرد” الأميركان.

ويذكر أن تصريح كافارلا هو احدث تصعيد من قبل الإدارة الأميركية التي تحاول تبرير تواجدها العسكري في العراق لـ”اغراض المشورة والتدريب” رغم انتهاء الحرب ضد “داعش” وصدور قرار برلماني يلزم الحكومة بجدولة انسحاب القوات الأميركية والأجنبية.

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