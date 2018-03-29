مصرف قطر المركزي يشهد تراجعا في الاحتياطي الدولي والسيولة الاجنبية

2018/03/29 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي، خلال شهر فبراير الماضي.وانخفضت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضي من 37.7 مليار دولار في يناير.

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واظهرت بيانات رسمية في نوفمبر أن الاحتياطيات والسيولة انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس الماضي، أي بمقدار 4 مليارات في الشهر تقريبا.

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