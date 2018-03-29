النفط يفتتح محطة توليد الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة بطاقة 235 ميغا واط

2018/03/29 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الخميس، عن افتتاحها محطة توليد الطاقة الكهربائية في حقل الرميلة بطاقة 235 ميغا واط.واضاف اللعيبي ان "حقل الرميلة يمثل طاقة عملاقة في الانتاج النفطي في البلاد من بين عشرة حقول كبيرة، حيث يمثل الثقل الاكبر من انتاج حقول العراق وشركة نفط البصرة وبالتالي لابد من توفير المستلزمات الضرورية لتطوير الانتاج في الحقل".

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