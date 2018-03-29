2018/03/29 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:رفع عضو ببنك الاحتياطي الفيدرالي تقديراته لعدد مرات رفع معدل الفائدة في العام الجاري إلى 3 مرات، بدعم ارتفع معدل التضخم.

وفي الأسبوع الماضي قرر الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة للمرة الأولى في العام الجاري، وسط توقعات بأن يشهد العام الجاري 3 عمليات رفع لسعر الفائدة.

وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا "باتريك هاركر" في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس، "لقد شاهدنا تعزيز في معدل التضخم الأمريكي في الأسبوع الماضي".

وفي فبراير الماضي ارتفع معدل التضخم الأمريكي بنحو 0.2% على أساس شهري، و2.2% على أساس سنوي.

وكان "هاركر" قد توقع في بداية العام أن ينفذ الفيدرالي الأمريكي عمليتين زيادة لسعر الفائدة في 2018.

فيما تشير تقديرات الفيدرالي لمعدل التضخم أنه سيُسجل 1.9% في العام الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالفيدرالي يرفع توقعاته لسعر الفائدة) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالفيدرالي يرفع توقعاته لسعر الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).