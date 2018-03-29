اللواء 11 في الحشد الشعبي يضع خططا لمهامه الامنية في الحويجة

2018/03/29 | 14:30

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اكد اللواء 11 بالحشد الشعبي، الخميس، انه وضع خططا لمهامه الامنية في الحويجة للقضاء على الخروقات الامنية وملاحقة العناصر في الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الاجرامي.

وذكر آمر اللواء علي الحمداني في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، انه "عقدت اجتماع اليوم مع جميع مسؤولي مفاصل اللواء وتم وضع خطط للمهام الامنية في الحويجة للقضاء على الخروقات الامنية وملاحقة العناصر في الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش الاجرامي".

يذكر ان الجماعات الارهابية عمدت مؤخرا الى استهداف المدنيين عبر نصب سيطرات وهمية في بعض الطرق الرئيسية بين كركوك وبغداد وديالى لغرض زعزعة الامن في تلك المناطق.

2018-03-29

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