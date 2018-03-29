2018/03/29 | 14:32

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن قطع جسر الصرافية يوم غد الجمعة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن قطع جسر الصرافية يوم غد الجمعة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).