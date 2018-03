الزراعة تدعو الى الالتزام بايقاف الاستيراد وتحذر من الاضرار بالمنتج المحلي

2018/03/29 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت وزارة الزراعة، الى الالتزام بتعليمات إيقاف الاستيراد، لمنع حدوث إغراق للسوق والاضرار التي قد تلحق بالمنتج المحلي.

وأكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “العمل بالروزنامة الزراعية لدعم وحماية المنتج المحلي، وبموجب مامخول به وزير الزراعة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية”، موضحا ان “العمل وفق هذه الروزنامة سيمكننا من تحديد وفرة وشحة المنتوج ومنع الاستيراد لمحصول معين او لمجموعة محاصيل، من أجل دعم وحماية المنتج المحلي وعدم تأثره بالكمية او السعر في الاسواق المحلية”.

واوضح، ان “هذا القرار يعد احد وسائل الحماية للمنتج المحلي وتوفير الرقابة المشددة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المنتجات والبضائع بدون اجازة استيراد رسمية”، لافتا الى “عدم وجود توصية من قبل الوزارة على استيراد عدد من المحاصيل وعلى رأسها التمور نظرا لوفرة انتاجها، فضلا عن تميزها بالنوعية الجيدة وانخفاض اسعارها مقارنة بنظيرتها المستوردة”.

وشدد القيسي، على “ضرورة التزام الجهات المختصة بتعليمات وزارة الزراعة ومجلس النواب فيما يخص إيقاف الاستيراد من أجل منع حدوث إغراق للسوق والاضرار التي قد تلحق بالمنتج المحلي، اضافة الى دعم الفلاح والمزارع العراقي”.

