فرنسا ترفع من حدة صوتها إزاء تسليح إيران للحوثيين

2018/03/29 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – رفعت فرنسا من حدة خطابها تجاه دعم النظام الإيراني لميليشيات الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ التي أثارت موجة إدانات دولية

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