الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


فرنسا ترفع من حدة صوتها إزاء تسليح إيران للحوثيين
2018/03/29 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس – رفعت فرنسا من حدة خطابها تجاه دعم النظام الإيراني لميليشيات الحوثيين في اليمن بالأسلحة والصواريخ التي أثارت موجة إدانات دولية

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