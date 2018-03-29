2018/03/29 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل رئاسة الجمهورية ترسل قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع الرسمية

تأریخ التحریر: : 2018/3/29 13:45

• 210 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية ترسل قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع الرسمية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية ترسل قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).