الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


رئاسة الجمهورية ترسل قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع الرسمية
2018/03/29 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل رئاسة الجمهورية ترسل قانون الموازنة الى وزارة العدل لنشره في جريدة الوقائع الرسمية

تأریخ التحریر: : 2018/3/29 13:45

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