واع / السجن المؤبد لداعشي كان يجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2018/03/29 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ح.ك

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد على مدان كان يجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للانخراط في تنظيم

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