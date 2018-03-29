الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


واع / السجن المؤبد لداعشي كان يجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
2018/03/29 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / بغداد / ح.ك

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد على مدان كان يجند الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي للانخراط في تنظيم

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