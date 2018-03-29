الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


عمليات بغداد تعلن عن إغلاق جسر حيوي لمدة ثلاث ساعات غدا
2018/03/29 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

كشفت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن قطع جسر الصرافية شمالي العاصمة بغداد لمدة ثلاث ساعات.

وذكرت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “سيتم قطع جسر الصرافية يوم غدا الجمعة الموافق 30 آذار 2018 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 من اليوم نفسه”.

وعزت القيادة اغلاق الجسر إلى “إجراء الصيانة الكهربائية، وانارة الجسر”.

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