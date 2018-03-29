2018/03/29 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 16:10.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).