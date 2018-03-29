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'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية
2018/03/29 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 'الغد برس' تنشر نص وثيقة اتفاقية هلسنكي الثانية 'السرية' الخاصة بمبادئ العملية السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 16:10.

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