معصوم يسمح بتمرير الموزانة ويحرك شكوى قضائية بشأنها

2018/03/29 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الخميس، تحريك دعوى قضائية ضد الجهات المتجاوزة على صلاحياته بشأن قانون الموازنة التي قال ان الرئيس سمح بنشرها بجريدة الوقائع.يأتي هذا بعد يوم من مخاطبة الرئاسة العراقية لوزارة العدل حول الموازنة المالية لعام 2018، محذرة اياها من نشرها في جريدة الوقائع الرسمية.وبمجرد نشر مشروع قانون بجريدة الوثائع الرسمية يصبح ساري المفعول.وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة يوم 3/3/2018، على قانون الموازنة الاتحادية المثيرة للجدل، إلا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض المصادقة على القانون، "لاحتوائها على اكثر من 30 خرقا" بحسب بيان رئاسي.وقررت رئاسة البرلمان امس أعادة مشروع الموازنة إلى رئاسة الجمهورية.وذكرت "ان من لديه اعتراض على قانون الموازنة بامكانه الطعن لدى المحكمة الاتحادية بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".وبهذا الصدد ذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان ورد لشفق نيوز ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية، مشددا على إن اتخاذ هذا الإجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فضلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة إنحاء البلاد.بحسب تعبير البيان.كما أكد المكتب أن رئيس الجمهورية لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد مهم من المخالفات الواضحة والصريحة، مبيناً أن "رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري البات بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من تجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد".وأوضح المكتب إن "إهمال معالجة تلك المخالفات من قبل مجلس النواب ومحاولة الإيعاز بنشر القانون في الوقائع العراقية الرسمية تمثل تجاوزات على صلاحيات رئيس الجمهورية، أكد تحريك شكاوى جزائية ضد الجهة المتجاوزة".وجدد المكتب التأكيد ان الاعتراض وإبداء الملاحظات على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 المصوت عليه من قبل مجلس النواب بتاريخ 3/3/2018، جاء بعد قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بتشخيص مخالفات دستورية وقانونية ومالية في عدد مهم من المواد أو البنود أو الفقرات ما اقتضى معالجتها ومعالجة أي خلل في صياغتها الشكلية قبل التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.وكان من المفترض أن تمرر الموازنة العراقية قبل بداية 2018، لكن عدة نقاط خلافية أساسية بين الحكومة المركزية من جهة والعرب السنة، والعرب الشيعة والكورد من جهة أخرى حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.وصدق البرلمان العراقي على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الكورد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم كوردستان العراق.ووضعت الموازنة على أساس صادرات النفط المتوقع أن تبلغ 3.9 مليون برميل يوميا، ينتج إقليم كوردستان 250 ألف برميل يوميا منها.وحددت الموازنة السعر المرجعي للبرميل بـ 46 دولارا.وتوقعت خطة الموازنة العراقية وصول العائدات إلى 77.5 مليار دولار بينما قدرت العجز المتوقع بحوالي 10.6 مليار دولار مع تخصيص 20.8 مليار دولار للاستثمارات.

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