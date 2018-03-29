يونامي تكشف ان الحكومة اليابانية ستساهم بــ10 ملايين دولار لدعم اعمار العراق

2018/03/29 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‹يونامي›، أن الحكومة اليابانية تساهم بـ 10 ملايين دولار أمريكي إضافي، لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في العراق....

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