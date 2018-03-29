الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تركيا تدعو لإبعاد الـ PKK من سنجار وقنديل وتحذر من التدخل لملاحقته على الأراضي العراقية
2018/03/29 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعت تركيا الحكومة العراقية لمنع أنشطة حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقي، محذرة من التدخل لملاحقة عناصر الـ pkk اذا

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