تركيا تدعو لإبعاد الـ PKK من سنجار وقنديل وتحذر من التدخل لملاحقته على الأراضي العراقية

2018/03/29 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت تركيا الحكومة العراقية لمنع أنشطة حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقي، محذرة من التدخل لملاحقة عناصر الـ pkk اذا

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