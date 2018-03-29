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عصام حمد يكشف سبب عدم إستمراره مع
2018/03/29 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشف المدرب السابق لنادي الطلبة، عصام حمد، سبب عدم استمراره مع "الانيق" خلال منافسات الموسم الحالي.يذكر أن إدارة نادي الطلبة اعلنت، امس الاربعاء، تسمية المدرب محمد كاظم، ليخلف حمد في قيادة "الانيق" حتى نهاية الموسم.

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