2018/03/29 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف المدرب السابق لنادي الطلبة، عصام حمد، سبب عدم استمراره مع "الانيق" خلال منافسات الموسم الحالي.يذكر أن إدارة نادي الطلبة اعلنت، امس الاربعاء، تسمية المدرب محمد كاظم، ليخلف حمد في قيادة "الانيق" حتى نهاية الموسم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصام حمد يكشف سبب عدم إستمراره مع "الانيق") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصام حمد يكشف سبب عدم إستمراره مع "الانيق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).