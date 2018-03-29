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روبيرتو مارتينيز يشيد بهازار ولوكاكاو ودي بروين
2018/03/29 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشاد الإسباني "روبيرتو مارتينيز" مدرب المنتخب البلجيكي بما يقدّمه الثلاثي "هازار" و "روميلو لوكاكو" و "دي بروين" مع تشلسي و قطبي مانشستر، يونايتد و سيتي، وذكر المدرب السابق لويغان و إيفرتون إن مستوى اللاعبين الثلاثة في تطور مستمر و هو ما انعكس إيجاباً على المنتخب.

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