أسباب تجعل صلاح مرشحا للمنافسة على الكرة الذهبية هذا العام

2018/03/29 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر يعيش محمد صلاح الجناح المصري المحترف في صفوف ليفربول، أزهى فتراته الكروية كلاعب عربي بالدوريات الأوروبية، ليصبح على مقربة من مكانة لم يصل الكثيرون.

صلاح سجل 36 هدف بجميع البطولات بقميص ليفربول هذا الموسم، منهم 28 بالدوري الإنجليزي ليصبح هدافا للبطولة ومتصدرا لسباق الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا.

هاري كيويل نجم ليفربول السابق يرى أن صلاح قادر على الوصول لأبعد مكانة ممكنة هذا العام ومناطحة الكبار على الكرة الذهبية، خاصة لإصابة نيمار المنافس الثالث للثنائي المتواجد باستمرار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

أصبح من غير العدل اعتبار الدولي المصري كأحد المرشحين للدخول ضمن القائمة النهائية لأفضل 3 لاعبين في العالم لعام 2018 ..فماذا يحتاج حتى يصل بخطوات ثابتة نحو سباق الأفضل؟

الهيمنة على انجلترا

من المعروف أن صلاح الآن هو الأقرب لانتزاع لقب هداف البريميرليج بفارق 4 أهداف عن الانجليزي المصاب هاري كين قبل 6 جولات على نهاية البطولة.

اذا أراد صلاح اقتناص لقب الهداف وكذلك الحذاء الذهبي، فعليه الاستمرار في التسجيل والحذر من الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب المركز الثالث بترتيب الهدافين.

ربما يبتعد أجويرو عن صلاح بـ7 أهداف، لكن القوة الهجومية لسيتي قد تساعد الارجنتيني على الوصول لهذا الرقم بسهولة في حالة هبوط معدل صلاح التهديفي.

وفي حالة تخطي أجويرو أو كين بعد عودته من الإصابة لصلاح، سيكون موقف اللاعب غاية في الصعوبة لفرض نفسه ضمن الثلاثة الكبار في العالم.

وكذلك هناك جائزة أخرى تبدو أكثر أهمية وهي رجل العام في البريميرليج، بوجود منافسه من البلجيكي كيفن دي بروين، واذا انتزعها صلاح سيحرج الجميع لا محالة.

المجد الأوروبي

مرة أخرى يدخل صلاح في منافسة شرسة مع أجويرو وكذلك زميله كيفن دي بروين، الأول ينافسه على لقب هداف البريميرليج والثاني على جائزة رجل العام.

يتواجه صلاح مع الريدز ضد الثنائي عندما يلعب ليفربول مع مانشستر سيتي بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وفي حالة الصعود لنصف النهائي ستكون حظوظه أعلى من كل منهما.

إمكانية تحقيق ليفربول لمفاجأة أوروبية أمر غير مستبعد، ولعب صلاح دور كبير في ذلك يرفع حظوظه ليقف بجوار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في نهاية العام وربما نراه متقدما على أحدهما.

المونديال

تألق صلاح غير مقتصر فقط على ليفربول، بل أيضا يقدم اللاعب مستويات مميزة مع المنتخب المصري، وكان أحد أسباب تأهله لكأس العالم 2018 في روسيا.

تقع مصر في مجموعة ليست مستحيلة، حيث تواجه روسيا البلد المضيف وأوروجواي والسعودية، لتكون آمالها واردة بشكل كبير في الوصول لدور الـ16 للمونديال.

تقديم صلاح مستوى جيد وخروجه بعدد مناسب من الأهداف، مع تأهل مصر لمرحلة متقدمة سواء دور الـ16 أو الثمانية، سيكون واحدا من أهم عوامل إمكانية ظهوره في حفل الكرة الذهبية كأحد المرشحين بقوة.

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