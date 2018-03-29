الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


#أحمد صبحى منصور - رحلتى الى اسرائيل وفلسطين : ( 1 )
2018/03/29 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور مقدمة : تغيبت حوالى اسبوع عن موقع أهل القرآن ، وكتبت للأحبة بهذا الغياب راجيا رعاية الموقع فى غيابى ، ولم أخبرهم بالسبب ، وهو أننى ذاهب فى رحلة الى فلسطين ، ولا بد أن أمر على تل ابيب ومنها الى مدينة نابلس .

لماذا كانت هذه الرحلة ؟ وماذا جرى فيها ؟ أكتب هذه المقالات للتسجيل التاريخى لأول رحلة لى الى اسرائيل وفلسطين ، وثانى رحلة لى خارج أمريكا بعد حصولى على الجنسية الأمريكية .

أولا : السبب هو زف......

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