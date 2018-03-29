2018/03/29 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لصوص النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 16:15.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لصوص النفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لصوص النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز ).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لصوص النفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لصوص النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز ).