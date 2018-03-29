التربية توقع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني

2018/03/29 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وقع وزير التربية محمد اقبال الصيدلي مسودة اتفاقية للشراكة بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني حول التقييم الخارجي للمدارس بحضور ممثلة عنهم فكتوريا ليندسي .وذكر بيان للصيدلي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مسودة المشروع احتوت على تأهيل وإعداد قادة لتدريب مدراء المدارس في المديريات على القيام بادوارهم الجديدة كمشرفين مقيمين داخل المدرسة ".واضاف " كما اكد البرنامج على وضع آليات إدارة الجودة والتطوير المؤسسي لعمل منظومة الإشراف كمقيمين خارجيين للمدارس ، على أن يكون هناك فريق مراجعة وتحليل نتائج التقييم لوضع آليات المعالجة ولتحسين مستويات التعليم والأداء داخل المؤسسات التربوية".وافاد اقبال بـ" استمراره في اضافة الافكار والآليات التي من شأنها تطوير عمل الإشراف والإدارة المدرسية للنهوض بالواقع التربوي ، مبينا حاجة العراق إلى التعاون مع المنظمات الدولية لامداده بالخبرات والإمكانات والطرق الحديثة التي تمتلكها تلك المنظمات".انتهى

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