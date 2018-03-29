الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


التربية توقع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني
2018/03/29 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} وقع وزير التربية محمد اقبال الصيدلي مسودة اتفاقية للشراكة بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني حول التقييم الخارجي للمدارس بحضور ممثلة عنهم فكتوريا ليندسي .وذكر بيان للصيدلي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مسودة المشروع احتوت على تأهيل وإعداد قادة لتدريب مدراء المدارس في المديريات على القيام بادوارهم الجديدة كمشرفين مقيمين داخل المدرسة ".واضاف " كما اكد البرنامج على وضع آليات إدارة الجودة والتطوير المؤسسي لعمل منظومة الإشراف كمقيمين خارجيين للمدارس ، على أن يكون هناك فريق مراجعة وتحليل نتائج التقييم لوضع آليات المعالجة ولتحسين مستويات التعليم والأداء داخل المؤسسات التربوية".وافاد اقبال بـ" استمراره في اضافة الافكار والآليات التي من شأنها تطوير عمل الإشراف والإدارة المدرسية للنهوض بالواقع التربوي ، مبينا حاجة العراق إلى التعاون مع المنظمات الدولية لامداده بالخبرات والإمكانات والطرق الحديثة التي تمتلكها تلك المنظمات".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توقع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توقع اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ رسميا - ثلاثي سعودي ومصري وحيد في القائمة النهاية لحكام مونديال روسيا
⋙ فولفارت.. طبيب "اليدين السحريتين"
⋙ رحل زلاتان, ولكن كان من الممكن الإستفادة منه بشكل افضل في اليونايتد.
⋙ علي عدنان ينتظر تجربة احترافية جديدة
⋙ نجم نابولي يرفض الانضمام للشياطين الحمر
بالفيديو والصور
⋙ فيديو..تصرف خارق للاعب كرة سلة في ثانيتين
⋙ بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية
⋙ بالصور.. سحر من ارض التنين ينقذ اهالي بعقوبة من غزو البعوض
الأكثر شيوعا