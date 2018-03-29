2018/03/29 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهديد قيادي بالعصائب بـ"القتل"..تعرف على السبب والجهة التي هددته

بغداد/..



كشف القيادي في عصائب أهل الحق عدي عواد، الخميس، عن الجهات التي هددته بالقتل في حال استمر في ترشحه الى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر عواد لـ"عين العراق نيوز"، ان "الذي هددني هي الجهات الفاسدة تحاول ابعاد بعض الشخصيات عن المشهد الانتخابي، فهي تتوقع ان تتضارب مصالحها وتنتهي نفوذها"، مبينا انها "كتلة سياسية متنفذة، تتأثر نفوذها بإعلان بعض الملفات التي لدينا خلال الدورة البرلمانية السابقة والفترة السابقة".

واوضح القيادي السابق في التيار الصدري، ان "الجهات المعروفة، لكن نحن في كتلة صادقون وحركة عصائب اهل الحق، لدينا تحفظ على الاعلان عنها في والوقت الحاضر، وسنعلن عنها في الوقت المناسب، حتى يعرف الجمهور مدى خست هؤلاء، كما تم ابلاغ الجهات الامنية والقضائية بتلك الجهات والشخصيات التي تقف خلف التهديد"، مؤكدا انا "مصمم على خوض الانتخابات، ونحن في عصائب اهل الحق لا نخشى أي تهديد ولا نخشى من الوعيد، فنحن لدينا هدف سنحققه حتى وان كلفنا ذلك حياتنا".



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