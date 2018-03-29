جون بولتون، المحب للحرب، والمعادي للمسلمين، يريد تسليم “قطع” من فلسطين إلى الأردن ومصر

2018/03/29 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب عودة انبعاث للمحافظين الجدد، وينهي بحزم ذلك الفصل الذي زعم فيه ترامب

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