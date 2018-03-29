ديالى: مشاركة 60 الف نازح في الانتخابات في خطر

2018/03/29 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني، اليوم الخميس، أن مشاركة 60 الف نازح في الانتخابات النيابية المقبلة "في خطر" داخل المحافظة، داعيا مفوضية الانتخابات الى التدخل لتأمين مشاركتهم.

وذكر الدايني في حديث صحفي، إن "60 الف نازح يمثلون النزوح الداخلي في ديالى مشاركتهم في الانتخابات النيابية القادمة في خطر لانهم ليس بمقدروهم العودة الى مناطقهم الاصلية للمشاركة بسبب تعقيدات ومشاكل متراكمة بعضها يعود الى ما قبل احداث حزيران 2014".

واضاف الدايني، ان "النازحين داخليا ينتشرون في مدن مختلفة ومنها بعقوبة"، داعيا المفوضية الى "التدخل وتأمين تخصيص مراكز اقتراع خاصة بهم داخل الاقضية الخمسة لضمان مشاركتهم بالانتخابات النيابية القادمة".

ويطلق مبدأ النزوح الداخلي على من نزح من منطقة الى اخرى داخل حدود ديالى بعضهم ما بعد احداث حزيران 2014 والبعض الاخر قبل تلك الاحداث.انتهى/س

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