2018/03/29 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لطلبة جامعة تكريت كلمة في الحشد الشعبي.. هذا مفادها (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لطلبة جامعة تكريت كلمة في الحشد الشعبي.. هذا مفادها (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).