الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


لطلبة جامعة تكريت كلمة في الحشد الشعبي.. هذا مفادها (فيديو)
2018/03/29 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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