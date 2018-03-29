الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


القبض على مسافرة بمطار النجف مطلوبة لمديرية شؤون الجوازات
2018/03/29 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، الخميس ، إلقاء القبض على مسافرة في مطار النجف الدولي مطلوبة لمديرية شؤون الجوازات.

وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، انه تم “إلقاء القبض على مسافرة عراقية في منفذ مطار النجف الأشرف، والمطلوبة إلى مديرية شؤون الجوازات وفق المادة الخامسة من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي”.

واضاف البيان انه “تم أتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى مركز شرطة المنفذ”.انتهى 25 ك

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