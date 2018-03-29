الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد

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⋙ رسميا - ثلاثي سعودي ومصري وحيد في القائمة النهاية لحكام مونديال روسيا

⋙ رحل زلاتان, ولكن كان من الممكن الإستفادة منه بشكل افضل في اليونايتد.