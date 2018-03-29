2018/03/29 | 16:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 16:16.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).