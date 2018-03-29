الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


الخارجية الروسية: ليس بإمكان أمريكا طرد دبلوماسيي الأمم المتحدة من طرف واحد
2018/03/29 | 16:16
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