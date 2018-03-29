2018/03/29 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 16:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).