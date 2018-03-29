الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية
2018/03/29 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 16:20.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ رسميا - ثلاثي سعودي ومصري وحيد في القائمة النهاية لحكام مونديال روسيا
⋙ فولفارت.. طبيب "اليدين السحريتين"
⋙ رحل زلاتان, ولكن كان من الممكن الإستفادة منه بشكل افضل في اليونايتد.
⋙ علي عدنان ينتظر تجربة احترافية جديدة
⋙ نجم نابولي يرفض الانضمام للشياطين الحمر
بالفيديو والصور
⋙ فيديو..تصرف خارق للاعب كرة سلة في ثانيتين
⋙ لطلبة جامعة تكريت كلمة في الحشد الشعبي.. هذا مفادها (فيديو)
⋙ بالصور.. سحر من ارض التنين ينقذ اهالي بعقوبة من غزو البعوض
الأكثر شيوعا