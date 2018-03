التركمان لـ”النور”: ليس هناك أي قرار قانوني ضد رئيس مجلس كركوك

2018/03/29 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوككشفت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، انه ليس هناك أي قرار قانوني ضد رئيس مجلس كركوك حتى الان، ولا ضد أي عضو آخر في المجلس.

وذكر عضو الكتلة التركماني تحسين كهية في تصريح لـ”النور نيوز”، اليوم، ان “ريبوار الطالباني هو الان رئيس مجلس محافظة كركوك، لأنه ليس هناك إقالة او اتخاذ أي إجراء ضده وبالتالي هو يبقى رئيس المجلس”.

وبشأن تسجيل دعوى ضده، أكد كهية، انه “تم تسجيل دعوى ضد الطالباني، ولكن هل الدعوة وصلت الى مرحلة إصدار ضده والإجابة لا”، مبينا انه “لحد الان ليس هناك قرار قانوني ضد رئيس مجلس كركوك وكالة ولا ضد أي عضو آخر”.

