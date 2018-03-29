الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


القيادات الجنوبية في اليمن تؤكد التمسك بالرئيس هادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام
2018/03/29 | 16:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد لقاء لقيادات تنظيم "المؤتمر الشعبي العام" في المحافظات الجنوبية في اليمن التمسك بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وفقا للنظام الداخلي للتنظيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادات الجنوبية في اليمن تؤكد التمسك بالرئيس هادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادات الجنوبية في اليمن تؤكد التمسك بالرئيس هادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ رسميا - ثلاثي سعودي ومصري وحيد في القائمة النهاية لحكام مونديال روسيا
⋙ فولفارت.. طبيب "اليدين السحريتين"
⋙ رحل زلاتان, ولكن كان من الممكن الإستفادة منه بشكل افضل في اليونايتد.
⋙ علي عدنان ينتظر تجربة احترافية جديدة
⋙ نجم نابولي يرفض الانضمام للشياطين الحمر
بالفيديو والصور
⋙ فيديو..تصرف خارق للاعب كرة سلة في ثانيتين
⋙ بالفيديو: مصمم عراقي يبدع على منصة عرض الأزياء في بيروت بتصاميمه الملكية
⋙ بالصور.. سحر من ارض التنين ينقذ اهالي بعقوبة من غزو البعوض
الأكثر شيوعا