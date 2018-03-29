القيادات الجنوبية في اليمن تؤكد التمسك بالرئيس هادي لقيادة المؤتمر الشعبي العام

2018/03/29 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لقاء لقيادات تنظيم "المؤتمر الشعبي العام" في المحافظات الجنوبية في اليمن التمسك بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للمؤتمر الشعبي العام، وفقا للنظام الداخلي للتنظيم.

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