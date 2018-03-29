النقل تعلن انطلاق التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية مطلع نيسان

2018/03/29 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد…

كشفت وزارة النقل ، الخميس، عن تحديد الأول من نيسان المقبل موعدا لانطلاق التكسي النهري في بغداد بين منطقتي الاعظمية والجادرية.

وذكر وزير النقل كاظم فنجان الحمامي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “تشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية يهدف الى التخفيف من حدة الازدحامات”.

واوضح ان “زوارق الشركة العامة للنقل البحري في بغداد ستبدأ يوم الاول من نيسان المقبل بتشغيل التكسي النهري بين الاعظمية والجادرية على ضفاف نهر دجلة”، مشيرا الى ان “ذلك سيخفف من الازدحامات الحاصلة في شوارع العاصمة بغداد وتقليل الجهد على طلبة جامعة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة”.انتهى25و

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