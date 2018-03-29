واع / واع تنشر نتائج قرعة الحج لمكتب الجزيرة

2018/03/29 | 16:25

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29/03/2018 16:18:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ح.ك

اعلنت هيأة الحج والعمرة نتائج قرعة الحج لمكتب الجزيرة.

وتضمنت نتائج قرعة الحج لمكتب الجزيرة كبار السن بنسبة 60 %، و40% لغيرهم وللاعوام (2019 - 2020 -2021 -2022 – 2023)

للاطلاع على نتائج

قرعة الحج لمكتب الجزيرة " نسبة الـ 60% " اضغط هنا

قرعة الحج لمكتب الجزيرة " نسبة الـ 40 % " اضغط هنا.

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